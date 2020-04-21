Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 21 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 42 особи.

Загалом у столиці 892 підтверджених випадків захворювання.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +3

Шевченкiвський +1

Солом’янський +3

Дніпровський +12

Святошинський +4

Деснянський +6

Подільський +2

Голосіївський +3

Оболонський +5

Дарницький +3

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Нагадаємо, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 125 випадків коронавірусу, з них — 161 летальний.