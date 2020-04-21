Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 21 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 42 особи.
Загалом у столиці 892 підтверджених випадків захворювання.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +3
- Шевченкiвський +1
- Солом’янський +3
- Дніпровський +12
- Святошинський +4
- Деснянський +6
- Подільський +2
- Голосіївський +3
- Оболонський +5
- Дарницький +3
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Нагадаємо, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 125 випадків коронавірусу, з них — 161 летальний.