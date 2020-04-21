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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 21 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 42 особи.

Загалом у столиці 892 підтверджених випадків захворювання.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +3
  • Шевченкiвський +1
  • Солом’янський +3
  • Дніпровський +12
  • Святошинський +4
  • Деснянський +6
  • Подільський +2
  • Голосіївський +3
  • Оболонський +5
  • Дарницький +3

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

Нагадаємо, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 125 випадків коронавірусу, з них — 161 летальний.

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