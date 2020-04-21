У гуртожитку у місті Вишневому, де мешкають понад 300 людей, сталося масове зараження коронавірусом, заявив на брифінгу в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

– На цю мить там виявлено 37 хворих, зокрема й серед дітей. Є двоє померлих, – сказав він.

За його словами, гуртожиток знаходиться у приватній власності, і нині поліція уточнює кількість його мешканців.

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Володін зазначив, що усім проводять ПЛР-тестування на Covid-19, у приміщенні запроваджено стан особливого пересування, а місцева влада забезпечує доставку ліків, продуктів та засобів особистої гігієни.

Місцева влада Вишневого поки нічого не коментує.

На фото кореспондентів Фактів ICTV видно, що територія біля гуртожитку огороджена стрічкою, на місці чергують люди у захисних костюмах та швидка.











Коронавірус у гуртожитку під Києвом – 37 заражених, дві смерті / 3 фотографии

Нагадаємо, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 125 випадків коронавірусу, з них — 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.