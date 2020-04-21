Коронавірус у Вишневому: в гуртожитку 6 днів не робили тести після першої смерті

У гуртожитку Вишневого, де сталося масове зараження коронавірусом, робити тести мешканцям почали через шість днів після першої смерті від Covid-19.

Про це розповіла журналісту Оксана Короленко, яка проживає в цьому гуртожитку.

За її словами, тестувати мешканців на коронавірус почали тільки після того, як про інфікування заговорили в ЗМІ.

Короленко також розповіла, що більшість мешканців самоізолювалися одразу після початку карантину.

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У Київській обладміністрації заявили, що результати тестів усіх 300 мешканців гуртожитку стануть відомі завтра, 22 квітня, ввечері.

Нагадаємо, у Вишневому коронавірус виявлено в гуртожитку. Відомо про інфікування 37 осіб і два летальні випадки.

Джерело: PavlovskyNEWS