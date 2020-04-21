В Україні зафіксовано 6 125 випадків зараження коронавірусом.

Перший випадок інфекції був зафіксований 3 березня у чоловіка, який прилетів з Італії.

Факти ICTV вирішили нагадати, хто знаходиться в групі ризику захворювання коронавірусом.

Хронічні захворювання, які збільшують ризик зараження коронавірусом:

Діабет

Серцево-судинні захворювання

Онкозахворювання

У зоні ризику знаходяться вагітні.

Також у ВООЗ зазначили, що чоловіки значно частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки. Це пояснюється тим, що у жінок більш стійка імунна система. Жіночий статевий гормон естроген стимулює імунну систему і швидше бореться з хвороботворними організмами.

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Вік, який збільшує ризик зараження коронавірусом:

40-49-років – 0,3%;

50-59-річних – 1,3%;

60-69-років – 3,4%,

70-79 – років – 7,8%.

від 80 років – 13,5%.

У зоні найменшого ризику захворювання коронавірусом знаходяться особи у віці від 10 до 39 років.

Для того, щоб мінімізувати ризики зараження коронавірусом, необхідно вести здоровий спосіб життя. Це допоможе зміцнити імунітет, щоб він міг впоратися з інфекцією.

У групі ризику знаходяться люди, які подорожували за кордон, зокрема, в США, Китай, Італію, Іспанію, Південну Корею та інші країни, де був зафіксований коронавірус.

Також в групі ризику люди, які працюють на ринку.

Раніше китайські медики опублікували симптоми коронавірусу по днях, які допомагають показати, як протікає захворювання.

За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Уханя, які надійшли після 29 грудня і виписалися або померли до 31 січня.

Джерело: ВООЗ, СНБО