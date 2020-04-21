Ресторани 11 міст України отримають безкоштовну підтримку від МЕТРО

МЕТРО Кеш енд Кері Україна розпочала безкоштовну інформаційну кампанію для підтримки своїх бізнес-клієнтів – ресторанів у 11 містах України, які продовжують працювати у форматі доставки.

Мета інформаційної кампанії – безкоштовне просування послуг ресторанів, які працюють на самовивіз або доставку в Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Маріуполі, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Харкові, Одесі та Кривому Розі.

Комунікація здійснюється на основі власних digital-майданчиків МЕТРО – спеціальної сторінки на офіційному сайті компанії, а також у соціальних мережах, на профільних сайтах та пошукових платформах.

– Обслуговуючи мільйони приватних підприємців у 26 країнах світу вже понад 50 років, наша компанія добре знає, скільки зусиль їм доводиться докладати для успіху власної справи. Бізнес у сфері HoReCa завжди був чутливим до будь-яких соціальних та економічних змін у світі. А в теперішніх умовах наші клієнти-ресторатори змушені навіть змінювати власну бізнес-модель, щоб втриматись “на плаву” та адаптуватись до нових реалій, – пояснює директор з маркетингу МЕТРО Кеш енд Кері Україна Антон Жорін.

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Він також нагадав, що аби підтримати бізнес-клієнтів у МЕТРО вже знизили суму мінімального замовлення, збільшили кредитні ліміти та відтермінування платежів, розвивають релевантний для ситуації та для ресторанів і кафе асортимент і навіть пропонують тимчасове працевлаштування в торгових центрах МЕТРО для персоналу клієнтів компанії.

– Наступним логічним кроком з нашого боку стала інформаційна підтримка ресторанів на власних майданчиках. У цьому проекті наша компанія виступає як комунікаційна платформа – ми хочемо, щоб якомога більше кінцевих клієнтів скористалися послугами ресторанів, які продовжують працювати для всіх нас, незважаючи на обставини. Це допоможе клієнтам ресторанів і надалі насолоджуватися улюбленими стравами, а українським ресторанам зберегти свій бізнес, – впевнений Антон Жорін.

МЕТРО Кеш енд Кері працює на українському ринку з 2003 року та керує 26 центрами та магазинами оптової торгівлі у 18 містах України. Компанія інвестувала в національну економіку понад €600 млн. Обсяг продажів компанії МЕТРО Кеш енд Кері Україна за 2018/2019 фінансовий рік (жовтень 2018 року – вересень 2019 року) склав €627 млн.

Нагадаємо, близько 10 українських банків запровадили кредитні канікули для бізнесу. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

Фото: МЕТРО Кеш енд Кері Україна