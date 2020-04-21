У Кривому Розі троє хворих на Covid-19 відмовилися від госпіталізації

У Кривому Розі троє хворих на коронавірус відмовилися від госпіталізації.

ПЛР-тестування підтвердило у чоловіків Covid-19, але вони відмовилися від лікування, оскільки у них немає температури, і не фіксується погіршення самопочуття.

– Хворим запропонували госпіталізацію до інфекційної лікарні. Однак вони, спираючись на діюче законодавство, накази МОЗ та гарне самопочуття, відмовляються від переведення до лікарні, – повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Костянтин Мурашко.

Читайте: У Кривому Розі через пацієнтку з Covid-19 ізолювали понад 100 людей

За його словами, двоє з хворих – працівники діагностичного центру. Нині вони перебувають під наглядом своїх сімейних лікарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі хворий на коронавірус утік з інфекційної лікарні.

Джерело: Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради