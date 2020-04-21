У Києві за добу підтвердили ще 42 випадки коронавірусу, загальна кількість зросла до 892 особи. Кількість летальних випадків зросла до 19.

Про це повідомив Віталій Кличко.

Захворіли 15 жінок і 7-річна дівчинка. Також коронавірус виявлений у 25 чоловіків і 5-річного хлопчика.

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Серед інфікованих Covid-19 – чотири медики.

До лікарень госпіталізували 13 людей. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 125 випадків коронавірусу, з них — 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.