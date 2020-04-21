У МОЗ пояснили відсутність звітів щодо коронавірусу з 7 областей на Великдень

Під час великодніх вихідних українці не зверталися до лікарів для проведення тестування на коронавірус. Саме так у МОЗ пояснили ситуацію з відсутністю нової звітності з семи областей України.

За їхніми словами, усі лабораторії працювали у звичайному режимі.

– Ніхто не робив собі перерви. Ці нулі були пов’язані з тим, що на Великдень багато людей не зверталися до лікарів для проведення ПЛР-тестування, – розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За його словами, на час вихідних не фіксувалися звернення і на гарячу лінію щодо відмови проведення ПЛР.

Хоча, як додав Степанов, у Чернівецькій області у звіті довелося поставити нуль через технічну помилку.

– У Чернівецькій області 19 квітня провели 48 досліджень та у 17 випадках підтвердили Covid-19, але сталася технічна помилка, – заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що карантин в Україні планують продовжити до 12 травня.