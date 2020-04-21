У Подільськ, де через Covid-19 закрили лікарню, ввели Нацгвардію

У Подільську Одеської області, де через велику кількість хворих на коронавірус на двотижневий карантин закривають міську лікарню, підсилюють карантинні заходи та вводять Національну гвардію.

Нацгвардійці забезпечуватимуть громадський порядок у місті.

– Ввели Нацгвардію кількістю 18 осіб, вони будуть охороняти лікарню, – розповів Фактам ICTV керівник прес-служби Одеської ОДА Денис Соколов.

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Як стало відомо раніше, у Подільську зареєстровано 37 випадків Covid-19, з них – багато серед медперсоналу. Усі співробітники лікарні пройдуть обов’язкове ПЛР-обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на 21 квітня в Одеській області зафіксували 146 випадків коронавірусу.