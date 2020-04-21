У Збройних силах України лабораторно підтверджено 39 випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

– Станом на ранок 21 квітня зареєстровано 39 випадків захворювання на Covid-19, з яких два військових одужали та ще два померли, – повідомляють у КМС ЗСУ.

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На самоізоляції перебуває 272 солдатів та офіцерів.

У 90 військових закінчується ізоляція у найближчих дві доби.

Нагадаємо, 20 квітня у боях на Донбасі загинув український військовий, гібридні сили РФ 13 раз порушили режим Тиша.

Поранення отримали троє українських військових. Випадків коронавірусу в силах ООС не фіксували.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Фото: ДПСУ