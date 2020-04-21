У звільнених із полону українців коронавірусу немає

Звільнені 16 квітня з полону ОРДЛО українці, які зараз перебувають на обсервації, отримали негативний результат ПЛР-тесту на виявлення коронавірусу.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Обсервація триває 14 днів, після чого вони ще раз пройдуть ПЛР-тести.

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Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, в рамках обміну утримуваними особами з “ДНР” повернули 9 громадян України, серед яких військовослужбовець Віктор Шайда, який потрапив в полон в 2019 році.

До речі, перший обмін за каденції президента Володимира Зеленського відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців. Другий етап обміну відбувся в грудні – тоді повернулися 76 громадян.