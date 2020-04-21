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Факти / Україна

Усіх порушників карантину у Святогірській лаврі чекає обсервація

Людей, які проігнорували карантинні обмеження і створили натовп у Святогірській лаврі на Великдень, чекає обсервація, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час селекторної наради під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

– Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала, – сказав він.

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Зокрема, за його словами, закрито усі в’їзди та виїзди з області, правоохоронці встановлюють особи усіх, хто був на богослужінні, для подальшого проходження ними обсервації в межах певної території.

Нагадаємо, у Святогірській Лаврі в Донецькій області кілька сотень людей були присутні на Великодньому богослужінні вночі. Люди проігнорували карантин і заклики влади залишатися вдома.

Джерело: Офіс президента

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