В Україні не лікують коронавірус стовбуровими клітинами – Степанов

До МОЗ не надходили матеріали від жодної компанії щодо відкриття клінічного випробування лікування коронавірусу за допомогою стовбурових клітин.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, якщо до міністерства надійдуть відповідні матеріали, то група експертів, що складається з провідних лікарів України розглядатиме це питання і ухвалюватиме рішення.

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– У деяких країнах світу були відкриті клінічні випробування. Наприклад, в США відкрито клінічне випробування з лікування методом стовбурових клітин. Також це розглядають деякі країни Європи, – сказав він.

Також він додав, що наукові докази говорять про те, що підвищення імунітету за рахунок стовбурових клітин може викликати більш важкий процес перебігу хвороби, в тому числі коронавірусу.

Раніше Степанов повідомив, що препарат Ремдесівір, який в США пройшов успішне випробування для лікування коронавірусу, внесений до національного протоколу лікування Covid-19.