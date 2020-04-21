Від 11 до 17 тис. грн: Кличко назвав суму премій медикам, які лікують хворих на Covid-19

У середньому доплата за березень медперсоналу Києва, який працює з хворими на коронавірус, становить:

лікарям – 17 тис. грн;

медичним сестрам – 13 тис. грн;

молодшому медичному персоналу – 11 тис. грн.

Тому за березень лікарі загалом отримають від 30 до 50 тис. грн, медсестри – 25-30 тис. грн, молодший медичний персонал – 20-25 тис. грн.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Віталій Кличко також зазначив, що працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (а саме медики виїзних бригад і санітари) також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.

В середньому лікарі центру отримають премію у розмірі 9,8 тис. грн, фельдшери – 5,5 тис. грн, санітари – 1,9 тис. грн.

Нагадаємо, раніше МОЗ визначив медичних працівників, які за березень отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.