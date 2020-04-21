У Херсонській області зафіксували другу смерть від коронавірусу.

На ранок 21 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу залишається незмінною – 70 осіб. А ось летальних вже два.

За минулу добу виявлено 7 нових випадків інфікування: чотири в м. Олешки та три в м. Нова Каховка. Всі контактували з раніше встановленими хворими.

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Стан шести хворих задовільний. Вони перебувають на самоізоляції та під щоденним медико-санітарним наглядом.

Нагадаємо, станом на 9.30 21 квітня в України виявили 6 125 хворих на коронавірус, з них летальних – 161, а 367 пацієнтів вже одужало.

Джерело: Херсонська обласна рада