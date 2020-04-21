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Факти / Україна

Віртуальний дитячий садок: розклад занять, де дивитися і дата запуску

З 23 квітня діти матимуть можливість відвідувати Віртуальний дитячий садок. Він працюватиме щодня, з понеділка по п’ятницю, крім святкових днів.

У садок запрошують дітей віком від чотирьох до шести років.

В рамках програми, кваліфіковані вихователі влаштовуватимуть три активності по 30 хвилин кожна.

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Віртуальний дитячий садок можна буде відвідати на сайті Освітнього хабу міста Києва.

Розклад занять Віртуального дитячого садка:

  • 10.00 – розвиваючі заняття
  • 11.00 – англійська для дітей
  • 12.00 – казка-йога

Також всі заняття, які проходитимуть у Віртуальному дитсадку, будуть доступні в записі.

Нагадаємо, в Україні запустили проект Всеукраїнська школа онлайн. З 6 квітня уроки для учнів 5-11 класу транслюються на українському телебаченні.

Фото: Dreamstime

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