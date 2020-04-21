З вівторка, 21 квітня, в Україні стартує третій тиждень Всеукраїнської школи онлайн.
Для кожного класу уроки проводять на певних телеканалах.
Також всі уроки можна у записі переглянути на YouTube-каналі МОН.
На сайті МОН від сьогодні також відкрито окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн.
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Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на третій тиждень
Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня / 7 фотографий
Нагадаємо, проект Всеукраїнська школа онлайн транслюватиме уроки для учнів 5-11 класу на українському телебаченні. Про це 31 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.