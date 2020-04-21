PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня

З вівторка, 21 квітня, в Україні стартує третій тиждень Всеукраїнської школи онлайн.

Для кожного класу уроки проводять на певних телеканалах.

Також всі уроки можна у записі переглянути на YouTube-каналі МОН.

На сайті МОН від сьогодні також відкрито окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн.

Читайте: Коли закінчиться карантин у школах і ВНЗ – МОН запустило сайт про головні зміни

Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на третій тиждень

  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
  • Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня
Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків на 21-24 квітня / 7 фотографий

Нагадаємо, проект Всеукраїнська школа онлайн транслюватиме уроки для учнів 5-11 класу на українському телебаченні. Про це 31 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка