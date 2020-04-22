Кабмін послабив карантин: чи можна тепер гуляти в парках

22 квітня 2020 року Кабмін змінив деякі карантинні обмеження, які затвердив раніше, 6 квітня 2020 року. Ці зміни не торкнулися відвідування парків, скверів та зон відпочинку, як це анонсувалося раніше.

Тобто до 11 травня 2020 року українцям, як і раніше, забороняється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. За порушення цієї заборони загрожує штраф.

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Ці обмеження не стосуються людей, які поодинці вигулюються собак або знаходяться у цих місцях через службову необхідність.

Водночас зміни торкнулися питання обсервації. Людям, які повернулися з-за кордону дозволили замінити обов’язкову обсервацію можливою ​​самоізоляцією, але за умови встановлення на телефон мобільного додатка Дія.