Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірус на початку травня.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 22 квітня.

– Моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ свідчать про те, що ми ще не пройшли пік захворюваності і він може настати на початку травня. Відходячи від цього, пік епідемії очікується із 2 по 5 травня, пік летальних випадків 3-8 травня, – каже Шмигаль.

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Послаблення карантину в Україні можна очікувати після 12 травня.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.