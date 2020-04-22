Вживання їжі, багатої жирами, а саме вершкового масла і свинячого сала, не впливає на роботу легенів і не є ні профілактикою, ні лікуванням легеневих захворювань, зокрема, коронавірусу.

Вживання жирів у визначеній кількості не має жодного відношення до дієтотерапії, вважає доктор Євген Комаровський.

– Усі ці казки про сало і вершкове масло йдуть у далеке минуле, коли вкрай виснажені люди, у стані дистрофії, хворіли на туберкульоз, і їх буквально відгодовували вершковим маслом, – каже Євген Комаровський.

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За його словами, якщо у людини немає проблем з вагою, немає явної дистрофії, їй не потрібно захоплюватися цими продуктами.

А людям із зайвою вагою або схильним до гладшання взагалі варто бути обережними з вживанням вершкового масла і сала, оскільки це дуже калорійні продукти.

Раніше доктор Комаровський розповів, чи можна прати маски з милом.

Джерело: Євген Комаровський