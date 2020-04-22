Плазмотерапія у теорії може використовуватися для лікування хворих на коронавірус, але цим точно не потрібно займатися самостійно.

Плазмотерапію не варто плутати зі щепленням, це різні речі, говорить доктор Євген Комаровський.

– Коли ми отримуємо плазму, в ній є антитіла, вони живуть кілька місяців. Цю плазму можна використовувати для лікування. Але це використовується тільки для тяжкохворих і тільки в стаціонарах, – зазначає Євген Комаровський.

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За його словами, перш ніж проводити плазмотерапію, потрібно підготуватися до цього ретельно. І це проводиться тільки під наглядом лікарів.

– Група крові повинна збігатися, потрібно бути впевненим, що ця людина таки перехворіла на коронавірусну інфекцію, що у неї є достатня кількість антитіл, що вона згодна вам дати кров, що вона може, не ризикуючи своїм здоров’ям, цієї кров’ю поділитися, що у неї немає вірусних захворювань, тих же гепатитів, – додає доктор Комаровський.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як не заразитися коронавірусом під час тісного контакту з хворим.

Джерело: Євген Комаровський