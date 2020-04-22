У Києві станом на 22 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 97 осіб.

Загалом у столиці 989 підтверджених випадків захворювання.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +14

Шевченкiвський +3

Солом’янський +8

Дніпровський +9

Святошинський +10

Деснянський +10

Подільський +8

Голосіївський +15

Оболонський +4

Дарницький +16.

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Нагадаємо, станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, тобто 467 за добу.

З них 174 летальних, 424 пацієнти вже одужали.