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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 22 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 97 осіб.

Загалом у столиці 989 підтверджених випадків захворювання.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +14
  • Шевченкiвський +3
  • Солом’янський +8
  • Дніпровський +9
  • Святошинський +10
  • Деснянський +10
  • Подільський +8
  • Голосіївський +15
  • Оболонський +4
  • Дарницький +16.

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Коронавірус у Києві

Нагадаємо, станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, тобто 467 за добу.

З них 174 летальних, 424 пацієнти вже одужали.

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