У Києві станом на 22 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 97 осіб.
Загалом у столиці 989 підтверджених випадків захворювання.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +14
- Шевченкiвський +3
- Солом’янський +8
- Дніпровський +9
- Святошинський +10
- Деснянський +10
- Подільський +8
- Голосіївський +15
- Оболонський +4
- Дарницький +16.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Нагадаємо, станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, тобто 467 за добу.
З них 174 летальних, 424 пацієнти вже одужали.