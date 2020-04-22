Коронавірус у Вишневому: люди тікали з гуртожитку через вікна, щоби купити продукти

Сотні мешканців гуртожитку опинилися в осередку Covid-19 у Вишневому в Київській області.

Для мешканців ввели так званий “особливий режим пересування”. За законом, просто зачинити їх вдома, принаймні, поки не підтвердиться діагноз, не можна. Людям наполегливо рекомендують залишатися у гуртожитку. Але сидіти під замком хочуть не всі.

– Через вікна тікають. Тому що не можуть собі купити їжі, їх там заблокували у цих корпусах, – розповів Ігор, який бачив, як тікали мешканці гуртожитку.

Допомагати ізольованим мешканцям взялися поліцейські. Правоохоронці кажуть, що люди просять скупитися, поки міська влада організовує доставку.

А дехто взагалі залишився за бортом. Один із мешканців пішов на нічну зміну, а вранці вже не зміг потрапити додому.

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– Прийшов додому, а тут така історія, що мене не пускають. Сказали, якщо ви зайдете, то два тижні звідси не вийдете, – розповів Олександр.

Чиновники тепер обіцяють – без хліба людей не залишать. Але зауважують – гуртожиток не їхній, мовляв, власникам і так зробили величезну послугу.

Деталі у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, Факти ICTV зняли сюжет про ситуацію з Covid-19 у Вишневому та розповіли, чому хворих вчасно не ізолювали.