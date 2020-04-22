Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі дуже багато питань до медичної реформи.

Він зауважив, що коронавірус показав, що лікарні не готові до такого виклику.

– Всі нам казали, що в Україні є запас масок, є 3 тис. апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), є десятки лабораторій. На початку епідемії у нас було п’ять непрацюючих лабораторій, зараз – 35 працюючих, – сказав Зеленський.

За його словами, апаратів ШВЛ не було навіть і 1 тис, а маски були простроченими.

– Коли ми великими літерами на кожному плакаті пишемо – Друга черга медреформи, то розуміємо: після коронавірусу необхідно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, – додав президент.

Зеленський також зауважив, що наразі є вантажі із засобами лікування і захисту.

– Більше 20 літаків ми вже відправили і прийняли. І зараз запускаємо вітчизняного виробника ШВЛ, – сказав Зеленський.

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До речі, президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 голів адміністрацій та призначив 6 нових.