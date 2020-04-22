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Факти / Україна

Майже 100 нових хворих: коронавірус у Києві підтверджено у 989 людей

Станом на 22 квітня у Києві підтвердили ще 97 випадків коронавірусу, загальна кількість зросла до 989 осіб.

Загалом від Covid-19 померли 19 киян, 39 людей одужали, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, серед нових хворих – 10 медиків.

Захворіли 34 жінки вiком вiд 22 до 83 років, 52 чоловіка віком вiд 18 до 85 рокiв, а також 7 дівчат та 4 хлопців віком до 17 років.

– До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків, – сказав мер.

Нагадаємо, станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, тобто 467 за добу.

З них 174 летальних, 424 пацієнти вже одужали.

До речі, метро у Києві не відкриється до 11 травня, запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: Dreamstime

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