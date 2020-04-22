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Факти / Україна / Суспільство

На коронавірус в Україні захворіли вже 1 245 медиків – Степанов

В Україні зростає кількість інфікованих Covid-19 медпрацівників. Станом на 22 квітня 2020 року в Україні на коронавірус захворіло 1 245 медиків.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 6 592 людини, з них 431 дитина, а також 1 245 медичних працівників. Водночас загалом одужало 424 особи, а летальних випадків – 174, – розповів Степанов.

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За його словами, за попередню добу лікарі провели 4 134 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Подільську Одеської області зачинили міську лікарню. Багато хворих у місті – лікарі.

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