Погода в Україні на сьогодні, 22 квітня 2020

На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +12°.

Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до 0°, вдень до +13°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +1°, вдень до +14°.

У північних областях без опадів. Температура вночі до -1°, вдень до +15°.

У центрі хмарно з проясненнями, температура вночі до -1°, вдень до +13°.

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22 квітня в Києві без опадів, температура вдень до +15°.

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