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Факти / Україна

Покровський Голосіївський чоловічий монастир закрили на карантин – захворіли 12 монахів

У Покровському Голосіївському чоловічому монастирі 12 монахів захворіли на коронавірус. Його закривають на карантин.

– Серед нових хворих – один монах Києво-Печерської лаври та 12 ченців Покровського Голосіївського чоловічого монастиря, – сказав на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, нині у монастирі проводять дезінфекцію, і він закривається на карантин.

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Станом на 22 квітня у Києві підтвердили ще 97 випадків коронавірусу, загальна кількість зросла до 989 осіб.

Загалом від Covid-19 померли 19 киян, 39 людей одужали.

Фото: Dreamstime

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