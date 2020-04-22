Позачергове засідання Ради проведуть 24 квітня – Качура

Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п’ятницю, 24 квітня.

Про це повідомив народний депутат фракції Слуга народу Олександр Качура.

Він зазначив, що початок засідання запланований на 13.00.

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Що розглядатимуть нардепи під час засідання наразі невідомо. За словами Олександра Качури, точний порядок денний має з’явитися 22 квітня.

Нагадаємо, попереднє позачергове засідання Верховної Ради відбулося 16 квітня. Тоді народні депутати змінили регламент розгляду законів з безліччю поправок.