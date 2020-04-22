Пожежі на Житомирщині: глава ОДА назвав ймовірну причину

Однією з версій виникнення масштабних пожеж у Житомирській області, яку розглядають рятувальники та правоохоронці, може бути пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння дерева.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

– Вже на етапі гасіння рятувальники зіштовхнулися з проблемою захаращення ділянок в другій та третій зоні відселення, внаслідок аварії на ЧАЕС. За попередньою оцінкою, комплексне очищення не проводилося більше 30 років, – написав очільник області.

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Він також зазначив, що однією з причин пожеж, які охопили понад 4 300 гектарів, може бути пошкодження лінії електропередач унаслідок падіння дерева.

– Одна із версій, що розглядається представниками ДСНС, правоохоронними органами та працівниками лісового господарства, – пошкодження електродротів через падіння дерева в густій ділянці лісу, – написав Бунечко.

Нагадаємо, власники землі, які можуть бути причетні до лісових пожеж у Житомирській області, понесуть відповідальність, якщо ця версія підтвердиться.