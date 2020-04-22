Романа Машовця призначено заступником Єрмака – указ

Романа Машовця призначено заступником керівника Офісу президента України.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.
Іншим свої указом голова держави звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Анну Коваленко.
Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення.
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З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії.
Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначить своїм радником Ігоря Уманського.