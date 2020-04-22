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Факти / Україна

Романа Машовця призначено заступником Єрмака – указ

Романа Машовця призначено заступником керівника Офісу президента України.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Іншим свої указом голова держави звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Анну Коваленко.

Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення.

Читайте: За мого президентства ми закінчимо війну на Донбасі – Зеленський

З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії.

Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначить своїм радником Ігоря Уманського.

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