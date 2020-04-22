Коронавірус у Вишневому: люди в гуртожитку живуть без води і світла

Мешканці гуртожитку у місті Вишневому, де медики виявили спалах коронавірусу, перебувають у примусовій самоізоляції.

Продуктами допомагають волонтери, а у вівторок, 21 квітня, вперше провели дезінфекцію поверху, де від Covid-19 померла жінка.

– Все прибираємо самі. Сусідка померла ще тиждень тому, а дезінфекцію провели тільки вчора.

Експрес-тестування жителів проводиться у три етапи. Зараз у будівлі перебуває 216 осіб.

Читайте: Коронавірус у Вишневому: в гуртожитку 6 днів не робили тести після першої смерті

– У зв’язку з відсутністю електропостачання та гарячого водопостачання у 13-ох кімнатах гуртожитку ми не можемо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм. Гарячої води немає 4 роки, електропостачання – більше 3 років. Через це ми не можемо самоізолюватися повністю, – повідомила пані Оксана, жителька гуртожитку №2.

Також вона розповіла про результати тестування на Covid-19.

– Позитивні результати отримала моя старша донька. Я та моя молодша донька здорові. Старша донька через відсутність симптомів госпіталізації не потребує. За необхідності сусіди звертаються до чергової медсестри, яка теж перебуває у гуртожитку, – додала жінка.

Оксана Коваленко, мешканка іншого крила гуртожитку, розповіла, що мешканці почали самі вживати заходів, не чекаючи допомоги від дирекції гуртожитку.

– Ми не були готові до цього. Тут майже у всіх маленькі діти, і потреба вийти до магазину хоча б за питною водою є у кожного. На щастя, нам допомогли волонтери. Ми вдячні ЗМІ та соцмережам за поширення інформації та надання допомоги у такій складній ситуації.

Жінка додала, що ніхто з мешканців гуртожитку не порушує самоізоляції.

– Ми – нормальні та відповідальні люди, тому ми сидітимемо вдома.

Нагадаємо, Факти ICTV зняли сюжет про ситуацію з Covid-19 у Вишневому та розповіли, чому хворих вчасно не ізолювали.