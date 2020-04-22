За добу кількість хворих на Covid-19 у Дніпрі збільшилася на 20 осіб, повідомив мер міста Борис Філатов.

– У мене погані новини. У місті, схоже, стався конкретний спалах Covid-19. За останню добу +20, – зазначив він.

За його словами, раніше у Дніпрі фіксували за добу один-два випадки інфікування коронавірусом.

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Подробиці будуть відомі сьогодні після засідання міськради.

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня у Дніпропетровській області було зафіксовано 122 випадки зараження Covid-19.

Загалом в Україні зафіксовано 6 125 випадків коронавірусу, з них — 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.