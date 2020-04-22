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Факти / Україна / Суспільство

Степанов розповів про ситуацію з ПЛР-тестами для діагностики Covid-19

Станом на 22 квітня 2020 року лабораторні центри МОЗ повністю забезпечені пристроями для діагностики коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У лабораторних центрах міністерства є 185 тис. ампліфікацій ПЛР, а також більше 388 тис. тест-систем для екстракції. Усі вони забезпечені у повному обсязі, – зазначив Максим Степанов.

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За його словами, якщо десь фіксується дефіцит, запаси лабораторії відразу ж поповнюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на 22 квітня 2020 року в Україні зафіксували 6 592 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу зафіксовано 467 нових випадків. З них 174 летальних, 424 особи вилікувалися.

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