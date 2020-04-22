Світ цього року коронавірус не здолає – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посилаючись на дані ВООЗ, зазначив, що мінімум наступних два роки доведеться дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Зокрема прем’єр вважає, що цього року світу не вдасться здолати коронавірус, а боротьба з Covid-19 може тривати ще два роки.

– ВООЗ припускає, і ми з цим погоджуємося, що наступні два роки ми житимемо в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя і здоров’я наших людей. Тому тут не повинно бути ілюзій, що в травні закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули, – сказав прем’єр.

Читайте: Відновлення роботи громадського транспорту в Україні відбуватиметься поетапно – Шмигаль

Прем’єр також не виключив, що у майбутньому можливі карантинні обмеження запроваджуватимуться в окремих населених пунктах чи областях України.

– Світ в цьому році коронавірус не здолає, і нам, в будь-якому випадку, доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень, – зазначив він.

Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але низку обмежень знімуть.