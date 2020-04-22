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Факти / Україна

Трималися, скільки могли: коронавірус дістався Чернігова

У Чернігові у жінки зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом у місті.

Про це повідомив заступник мера Чернігова Олександр Ломако.

– Ми трималися, скільки могли, але… Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 у Чернігові, – написав він у Facebook.

Коронавірус виявили у 56-річної жінки, яка проживає разом із чоловіком. Ускладнень у неї немає.

Експрес-тест, який зробили чоловікові, виявився негативним. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.

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Влада встановлює коло осіб, з якими контактувала інфікована та її чоловік.

Як повідомлялося, перший випадок коронавірусу в Чернігівській області було виявлено 26 березня.

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