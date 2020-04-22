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Факти / Україна / Суспільство

У Чернівецькій області від Covid-19 померли брати 20 і 24 років

У Чернівецькій області двоє молодих хлопців померли від коронавірусу. У жителів Сторожинецького району посмертно діагностували Covid-19.

20-річний хлопець та його 24-річний брат занадто пізно звернулися до лікарні. Лікарям не вдалося їх врятувати.

– Коли вони звернулися до лікарні, було вже пізно. Буквально за одну добу люди помирають, – повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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У Чернівецькій області від Covid-19 померли брати 20 і 24 років

Один хлопець помер у лікарні на Великдень, 19 квітня, другий – 21 квітня. Їх поховали 21 квітня.

До лікарні у тяжкому стані госпіталізували і родичів померлих – батька і бабусю. Бабуся теж померла після похорону братів, пише волонтер Емма Шиманович.

Нагадаємо, у Чернівцях помер чоловік, який захворів на коронавірус, але не захотів їхати до лікарні, а займався самолікуванням.

Джерела: Сергій Осадчук, Молодий буковинець, Емма Шиманович

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