22 квітня на Хмельниччині внаслідок ускладнень від Covid-19 померла 47-річна монахиня Свято-Преображенського жіночого монастиря.

Про це повідомили у Хмельницькій ОДА.

– Cтаном на 16:20 22 квітня в Хмельницькій області маємо ще один летальний випадок внаслідок захворювання на Covid-19. Це жінка з Летичівського району, черниця Головчинецького монастиря, яка була на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Співчуваємо близьким, – йдеться у повідомленні.

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18 квітня разом з іншою черницею її госпіталізували до Хмельницької міської інфекційної лікарні. У жінок була підвищена температура та сильний кашель.

Інша монахиня залишається у лікарні під наглядом лікарів.

Один зі спалахів коронавірусу в Хмельницькій області було зафіксовано на території Преображенського жіночого монастиря. Наразі експрес-тести було проведено 33 священнослужителям та ще 10 прихожанам.

Нагадаємо, у Львові очевидці зняли, як в одному з місцевих храмів священнослужитель причащав прихожан, незважаючи на карантинні обмеження.