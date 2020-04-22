PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Хмельницькій області від коронавірусу померла монахиня

22 квітня на Хмельниччині внаслідок ускладнень від Covid-19 померла 47-річна монахиня Свято-Преображенського жіночого монастиря.

Про це повідомили у Хмельницькій ОДА.

– Cтаном на 16:20 22 квітня в Хмельницькій області маємо ще один летальний випадок внаслідок захворювання на Covid-19.

Це жінка з Летичівського району, черниця Головчинецького монастиря, яка була на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Співчуваємо близьким, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Порушення карантину на Великдень: до Почаївської лаври пустили вірян

18 квітня разом з іншою черницею її госпіталізували до Хмельницької міської інфекційної лікарні. У жінок була підвищена температура та сильний кашель.

Інша монахиня залишається у лікарні під наглядом лікарів.

Один зі спалахів коронавірусу в Хмельницькій області було зафіксовано на території Преображенського жіночого монастиря. Наразі експрес-тести було проведено 33 священнослужителям та ще 10 прихожанам.

Нагадаємо, у Львові очевидці зняли, як в одному з місцевих храмів священнослужитель причащав прихожан, незважаючи на карантинні обмеження.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка