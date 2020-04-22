У країні немає кадрів, а талановиті люди не хочуть у політику – Зеленський

В Україні не вистачає кадрів, а багато талановитих людей не хочуть йти в політику.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у фільмі Рік президента Зеленського.

– Кадрів в країні немає. Люди талановиті є. Багато талановитих людей не хочуть йти в політику. Багато. Але з’являються молоді люди. Прем’єр, деякі з наших міністрів – нові люди, в хорошому сенсі нові обличчя, – сказав він.

За його словами, необхідно міняти чиновників середньої ланки, які займають свої посади багато років, але для цього потрібен час.

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– У державних установах, у державних банках, держпідприємствах немає людей, яких я за гроші когось поставив. Жодної людини. Нижче є проблеми. На середній ланці серед чиновників багато людей, які там працюють по 15-20 років. Вони не змінюються. Я впевнений, що вони не зміняться. І я впевнений, що їх усіх потрібно чистити, – сказав він.

Зеленський заявив, що чиновників потрібно міняти, тому що вони не зміняться ні як люди, ні як професіонали.

Нагадаємо, Зеленський заявив про кадрові перестановки в Кабміні до тих пір, поки не буде ідеального уряду.