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Факти / Україна

У Кременчуці закривають кладовища через коронавірус

У Кременчуці через коронавірус будуть закриті кладовища для відвідування в період з 24 по 28 квітня включно.

Кладовища будуть відкриті тільки в разі поховання померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил.

Під час похорону можуть бути присутніми не більше 10 осіб і всі повинні дотримуватися дистанції між присутніми не менше ніж    1,5 м.

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Нагадаємо, для запобігання поширенню коронавірусу кладовища Одеси закривають на період проведення карантинних заходів. Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС.

Фото: Dreamstime

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