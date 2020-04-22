У Київській області СБУ викрила злочинну групу, що спеціалізувалася на виготовленні та збуті оптових партій психотропних речовин і прекурсорів.

Організатором виявився професор одного з ВНЗ столиці, який викладає хімію.

– Дві підпільні лабораторії зловмисники облаштували за місцем проживання лідера угруповання в столиці та у гаражному приміщенні орендованого приватного будинку на Київщині, – зазначають у СБУ.























У Києві СБУ викрила нарколабораторію, що облаштував професор хімії / 6 фотографий

Фігуранти налагодили виробництво психотропів – амфетаміну і катинону, а також прекурсору – фенілнітропропену.

– Готову продукцію учасники групи пропонували на спеціально створеному власному сайті. Ще вони підшукували своїх клієнтів через спеціалізовані інтернет-платформи.

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Хімічні речовини для виготовлення товару отримували з країн Азії та Західної Європи, зокрема через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Крім збуту наркотиків угруповання також пропонувало за гроші свої знання і досвід з виробництва психотропних речовин іншим підпільним “фахівцям” з кримінального середовища.

Раніше на Київщині викрили підпільне виробництво антисептиків для аптек та лікарень.