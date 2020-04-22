У Львівській області від коронавірусу померла жінка 1960 року народження, яка була медичним працівником.

Позитивний тест підтвердив у неї коронавірус 18 квітня.

13 квітня вона була госпіталізована в Центр легеневого здоров’я з двосторонньою пневмонією. У жінки були гіпертонічна хвороба і ожиріння.

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Також від коронавірусу помер 44-річний чоловік. ПЛР-тест, який прийняли 20 квітня, підтвердив у пацієнта коронавірус. Результат тесту отримали 22 квітня, в день смерті чоловіка.

Він проходив лікування у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи. У нього не було супутніх хвороб.

Таким чином у Львівській області зафіксовано 12 смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу у Львівській області зафіксували 4 квітня.

Джерело: Львівська ОДА