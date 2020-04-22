У Тернопільській області станом на 22 квітня лабораторно підтвердили 471 випадок коронавірусу, за добу – 36, з яких у Почаєві – 13.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ, серед інфікованих – 440 дорослих та 31 дитина.

Від Covid-19 в області померли 7 осіб та 34 вже одужали.

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Нові випадки інфікування на Тернопільщині:

Тернопіль – 3;

Тернопільський район (селище Великі Бірки) – 1;

Шумський район (село Сураж) – 1;

Чортківський район (село Ромашівка) – 2;

Кременецький район – 16: місто Почаїв – 13, село Старий Почаїв – 2, село Старий Тараж – 1;

Бучацький район (село Бариш) – 13.

До речі, у Почаєві, де знаходиться Почаївська лавра, з 21 квітня ввели заборону на в’їзд і виїзд. Таке рішення ухвалили через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, на Великдень, 19 квітня, попри заборону, у Почаївській лаврі служба відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.