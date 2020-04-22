До постанови Кабміну на засіданні 22 квітня внесено зміни, які регламентують карантинні заходи, зокрема додані в перевезення у міському транспорті особи, що виявили бажання донорами крові.

– Це продиктовано тим, що в Україні різко зменшилися запаси крові, – сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також, за його словами, уряд дозволив залучати до роботи окремі категорії працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину.

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Окрім того, Кабмін послабив умови обсервації, зокрема щодо людей, які приїздять з-за кордону.

На засіданні 22 квітня Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня 2020 року.

Нагадаємо, станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, тобто 467 за добу.

З них 174 летальних, 424 пацієнти вже одужали.

Фото: Київпастранс