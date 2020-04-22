У Збройних силах України станом на ранок 22 квітня підтверджено 43 випадки інфікування коронавірусом. З них чотири людини одужали, а двоє померли.

За минулу добу зареєстровано чотири нові випадки. Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я. У Вінницькій та Закарпатській областях по одному військовослужбовцю лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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Загалом на ізоляції (зокрема, на самоізоляції) перебувають 289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 140 осіб.

Нагадаємо, станом на 22 квітня в Україні зареєстрували 6 592 випадки Covid-19. За добу зафіксовано 467 нових випадків.