Україна отримає від Єврокомісії €1,2 млрд на боротьбу з Covid-19 – Зеленський

Для підтримки України під час пандемії коронавірусу Європейська комісія виділяє €1,2 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

– Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір, – наголосив глава держави.

За його словами, ці кошти стануть гарантом макроекономічної стабільності в Україні.

Зокрема, держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян під час пандемії.

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Пропозицію ЄК надалі мають схвалити Європарламент та Рада ЄС.

– Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020 чи першій половині 2021 року.

Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду, – наголошують в ОП.