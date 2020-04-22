Україна отримає від Єврокомісії €1,2 млрд на боротьбу з Covid-19 – Зеленський

Для підтримки України під час пандемії коронавірусу Європейська комісія виділяє €1,2 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.
– Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір, – наголосив глава держави.
За його словами, ці кошти стануть гарантом макроекономічної стабільності в Україні.
Зокрема, держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян під час пандемії.
Читайте: Україні не потрібен дефолт і потрібні $10 млрд від МВФ та інших країн – Зеленський
Пропозицію ЄК надалі мають схвалити Європарламент та Рада ЄС.
– Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020 чи першій половині 2021 року.
Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду, – наголошують в ОП.
Нагадаємо, США збільшили гуманітарну допомогу Україні для боротьби з неконтрольованим поширенням коронавірусу.