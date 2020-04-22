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Факти / Україна

Україна стала п’ятою країною у світі, яка створила тести на Covid-19 – Голубовська

Україна є п’ятою країною у світі, яка створила тести для аналізу коронавірусу.

Про це заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська в ефірі одного з телеканалів.

– Ми п’ята країна в світі. Я дуже пишаюся, що у нас є люди, які ініціювали і створили ці тести. Вивчатимемо імунітет. Ще немає точних даних щодо повторного зараження, – сказала вона.

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Голубовська зазначила, що на сьогоднішній день в Україні вірус грипу є найбільш досліджуваним після вірусу імунодефіциту людини.

Раніше Голубовська заявила, що мінімум 80% населення може бути інфіковано коронавірусом.

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