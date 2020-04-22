В Україні починають клінічні випробування ліків від коронавірусу

В Україні починають тестування вітчизняного лікарського засобу, який може знижувати або запобігати загрозу смерті від ускладнень, які можуть виникати внаслідок коронавірусу.

Також розглядається можливість використання цього засобу як для лікування коронавірусу, так і для профілактики захворювання.

Водночас президент України Володимир Зеленський висловив надію, що клінічні випробування покажуть, що препарат зможе вберегти життя українців.

– Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки, – сказав Зеленський.

Станом на 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали.

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Всього в світі на коронавірус захворіли 2 582 529 випадків коронавірусної інфекції. На першому місті за кількістю інфікованих США, де вірус виявили 825 306 осіб.

На другому місці опинилася Іспанія, де на коронавірус захворіли 208 389 осіб. Італія займає третє місце за кількістю інфікованих. В країні зафіксували 183 957 випадків.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як не заразитися коронавірусом під час тісного контакту з хворим.