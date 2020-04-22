В Україні продовжили карантин: як школи завершать навчальний рік

Заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання до 11 травня.

У школах мають самостійно визначати особливості організації освітнього процесу і завершення навчального року.

Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня.

У календарно-тематичному плануванні на наступний навчальний рік Міністерство рекомендує збільшити час на узагальнення та закріплення матеріалу за попередній навчальний рік, а у 2-11-х класах провести вхідне діагностування рівня знань учнів.

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МОН не рекомендує проводити останні дзвоники та випускні вечори.

Рекомендації МОН для шкіл:

Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.