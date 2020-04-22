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Факти / Україна

В Україні ще 467 людей заразилися коронавірусом, загалом – 6 592

Станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксували 6 592 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

З них 174 летальних,  467 пацієнтів вилікувалися.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 349 випадків;
  • Волинська область — 176 випадків;
  • Дніпропетровська область — 150 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 287 випадків;
  • Закарпатська область — 218 випадків;
  • Запорізька область — 141 випадок;
  • Івано-Франківська область — 589 випадків;
  • Кіровоградська область — 251 випадок;
  • м. Київ — 989 випадків;
  • Київська область — 390 випадків;
  • Львівська область — 274 випадки;
  • Луганська область — 26 випадків;
  • Миколаївська область — 82 випадки;
  • Одеська область — 148 випадків;
  • Полтавська область — 116 випадків;
  • Рівненська область — 353 випадки;
  • Сумська область — 86 випадків;
  • Тернопільська область — 471 випадок;
  • Харківська область — 82 випадки;
  • Херсонська область — 72 випадки;
  • Хмельницька область — 54 випадки;
  • Чернівецька область — 1053 випадки;
  • Черкаська область — 206 випадків;
  • Чернігівська область — 13 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

До слова, дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, в Україні до 24 квітня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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